Caso Denise | ex pm Angioni | ' garage e scantinato erano stati ispezionati | non ricordo il pozzo'

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "Il garage e lo scantinato di quella palazzina all'epoca furono ispezionati". A dirlo all'Adnkronos è Maria Angioni, la pm che si occupò per diversi anni dell'inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, parlando delle ricerche nella casa di via Pirandello a Mazara del Vallo, dove abitava Anna Corona, la mamma della sorellastra di Denise. Ma la magistrata, che oggi è giudice del lavoro a Sassari, aggiunge anche di non avere un "ricordo di un pozzo" in quel garage dell'abitazione in cui viveva Anna Corona. "Non ricordo niente sul dettaglio di un pozzo", dice ancora la giudice. Ma i carabinieri e i Vigili del fuoco, da questo pomeriggio, ispezionano senza sosta ...

