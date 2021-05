Carolina Kostner: «Voglio tornare presto sulle piste di pattinaggio. Dentro ho ancora la scintilla» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Respirare sembra la cosa più semplice del mondo. Non lo è se si soffre di una malattia polmonare che limita questo meccanismo naturale e condiziona gravemente la vita di chi ne è affetto. Nella Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa Polmonare, Aipi e Janssen Italia presentano la campagna di sensibilizzazione “La Vita in un respiro” , che sottolinea l’importanza di far conoscere una patologia rara e difficile da diagnosticare e che vede come testimonal la Campionessa olimpica di pattinaggio artistico su ghiaccio Carolina Kostner. Un progetto per la salute dettato dalla necessità di intervenire con un’azione efficace soprattutto in questi mesi di pandemia, dove chi soffre di malattie rare è ancora più svantaggiato. Obiettivo: diffondere informazioni su una patologia poco conosciuta, per favorire una diagnosi precoce, fondamentale per bloccare l’avanzamento della malattia e garantire una migliore qualità e maggiori aspettative di vita per i pazienti che ne sono affetti. Perché solo le belle emozioni meritano davvero di «togliere il respiro». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Respirare sembra la cosa più semplice del mondo. Non lo è se si soffre di una malattia polmonare che limita questo meccanismo naturale e condiziona gravemente la vita di chi ne è affetto. Nella Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa Polmonare, Aipi e Janssen Italia presentano la campagna di sensibilizzazione “La Vita in un respiro” , che sottolinea l’importanza di far conoscere una patologia rara e difficile da diagnosticare e che vede come testimonal la Campionessa olimpica di pattinaggio artistico su ghiaccio Carolina Kostner. Un progetto per la salute dettato dalla necessità di intervenire con un’azione efficace soprattutto in questi mesi di pandemia, dove chi soffre di malattie rare è ancora più svantaggiato. Obiettivo: diffondere informazioni su una patologia poco conosciuta, per favorire una diagnosi precoce, fondamentale per bloccare l’avanzamento della malattia e garantire una migliore qualità e maggiori aspettative di vita per i pazienti che ne sono affetti. Perché solo le belle emozioni meritano davvero di «togliere il respiro».

