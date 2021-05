Caro Draghi, ecco cosa insegna il caso Rafale-Egitto. Parla Sapelli (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La politica estera non si fa con le buone intenzioni”. Un bagno di sana realpolitik non farebbe male all’Italia di Mario Draghi, dice a Formiche.net Giulio Sapelli, economista e storico della Statale di Milano. Dallo sbigottimento per i 30 Rafale francesi venduti all’Egitto di Al-Sisi alla timidezza nei confronti di Cina e Russia, la strada da fare è ancora molta. Professore, quanto pesa l’Italia di Mario Draghi? Più di quella di Conte, perché si presume abbia un rapporto più diretto con gli Stati Uniti. Ma il terreno da recuperare è enorme. L’Italia è sempre rimasta uno Stato vassallo che, a volte, è riuscita a superare l’imperatore. Con la sua proiezione nel Mediterraneo. Con la sua capacità di mediare fra Stati Uniti e Urss. Tutte cose scomparse. Perché? Per una visione della politica estera ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La politica estera non si fa con le buone intenzioni”. Un bagno di sana realpolitik non farebbe male all’Italia di Mario, dice a Formiche.net Giulio, economista e storico della Statale di Milano. Dallo sbigottimento per i 30francesi venduti all’di Al-Sisi alla timidezza nei confronti di Cina e Russia, la strada da fare è ancora molta. Professore, quanto pesa l’Italia di Mario? Più di quella di Conte, perché si presume abbia un rapporto più diretto con gli Stati Uniti. Ma il terreno da recuperare è enorme. L’Italia è sempre rimasta uno Stato vassallo che, a volte, è riuscita a superare l’imperatore. Con la sua proiezione nel Mediterraneo. Con la sua capacità di mediare fra Stati Uniti e Urss. Tutte cose scomparse. Perché? Per una visione della politica estera ...

