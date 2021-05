“Carne da macello”. Maria Tona fuori da UeD: solo ora i motivi dell’addio. La ex dama vomita tutto (Di mercoledì 5 maggio 2021) La puntata del 5 maggio di ‘Uomini e Donne’ è stata scoppiettante. Tutta colpa del cavaliere del Trono Over Biagio, che ha deciso di annunciare davanti a tutti la volontà di stoppare la conoscenza approfondita con Sara perché non ha ricevuto ciò che si aspettava. A quel punto Gianni Sperti non ci ha visto più per la rabbia e ha attaccato duramente l’uomo: “Ma te le devi fare tutte prima?”. Anche Tina Cipollari non è stata dolcissima e ha rincarato la dose, invitando il cameraman aa non inquadrarlo più. La Cipollari ha detto precisamente: “Non voglio nemmeno che lo inquadriate più, adesso basta. Vediamo quanto dura qua dentro, sei stato decisamente tutto tranne che un uomo sincero finora. Non dovete dargli più la telecamera, lui è attratto solamente da quella, dalla luce delle telecamere. Non ha alcuna intenzione di conoscere nessuna donna”. Ora un’ex protagonista del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) La puntata del 5 maggio di ‘Uomini e Donne’ è stata scoppiettante. Tutta colpa del cavaliere del Trono Over Biagio, che ha deciso di annunciare davanti a tutti la volontà di stoppare la conoscenza approfondita con Sara perché non ha ricevuto ciò che si aspettava. A quel punto Gianni Sperti non ci ha visto più per la rabbia e ha attaccato duramente l’uomo: “Ma te le devi fare tutte prima?”. Anche Tina Cipollari non è stata dolcissima e ha rincarato la dose, invitando il cameraman aa non inquadrarlo più. La Cipollari ha detto precisamente: “Non voglio nemmeno che lo inquadriate più, adesso basta. Vediamo quanto dura qua dentro, sei stato decisamentetranne che un uomo sincero finora. Non dovete dargli più la telecamera, lui è attratto solamente da quella, dalla luce delle telecamere. Non ha alcuna intenzione di conoscere nessuna donna”. Ora un’ex protagonista del ...

Sere_Ish : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… - MariMario1 : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… - Reemul64 : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… - IsaeChia : #UominieDonne, Maria Tona sbotta contro il programma: “Siamo carne da macello” - RogerSilver20 : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… -