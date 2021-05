Capello: «Contento del ritorno di Mourinho. Rischi? Roma brucia tutto» (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex allenatore e ora opinionista Fabio Capello ha parlato del ritorno di Mourinho in Italia sponda giallorossa, dove lui ha allenato L’ex tecnico della Roma, tra le altre, Fabio Capello ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Jose Mourinho. Ecco le sue parole. SORPRESO – «Si?, ma mi fa piacere che Jose? sia tornato in Italia. E’ un elemento di positivita? per il nostro campionato» LOGICA – «E? una mossa interessante sotto due aspetti: la proprieta? da? un segnale importante a tutti i livelli e lui, con tempestivita?, ha colto al volo un’occasione di alto profilo. Non c’erano molte panchine libere di un certo livello e la Roma era una di queste» MOU Roma – «Significa che la societa? vuole un allenatore di primissimo livello. Un tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex allenatore e ora opinionista Fabioha parlato deldiin Italia sponda giallorossa, dove lui ha allenato L’ex tecnico della, tra le altre, Fabioha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Jose. Ecco le sue parole. SORPRESO – «Si?, ma mi fa piacere che Jose? sia tornato in Italia. E’ un elemento di positivita? per il nostro campionato» LOGICA – «E? una mossa interessante sotto due aspetti: la proprieta? da? un segnale importante a tutti i livelli e lui, con tempestivita?, ha colto al volo un’occasione di alto profilo. Non c’erano molte panchine libere di un certo livello e laera una di queste» MOU– «Significa che la societa? vuole un allenatore di primissimo livello. Un tecnico ...

Josse16068422 : Sono contento che la Roma abbia preso #Mourinho. Solo Fabio Capello è stato un allenatore così importante ad allent… - GGabbuti : @Happy4Trigger @indiepatico @kryptondaddy Io razionalmente ero contento di Sarri, però sta cosa (magari tecnicament… - godot_gio : @APACHE36695535 finalmente un pezzo di M in panchina, mancava da Capello. Molto, molto contento. Ora largo ai Manci… - Edivad28 : @augustociardi75 @RInfascelli Augu ti viglio bene. Oggi mi sento come 20 anni fa circa, quando uscendo da scuola mi… - StellaSirio60 : @RogerSilver20 @LegaBugliano @Agenzia_Ansa 'saluti', ti menano perché i terroni non li vogliono perché sono tutti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Contento Amici 20, le pagelle del sesto serale: cercasi Giulia disperatamente ...decidere se piaciucchia perché i suoi diretti concorrenti sono mediocri o perché sotto quel capello ... alla fine sono pure contento", ringrazia tutti, la tira all'avversario e poi si salva. Nelle prime ...

Serie A, Allegri: 'Ho detto no al Real Madrid, ero ancora in parola con la Juventus' Una cosa che mi ha insegnato Fabio Capello è che vedendo i giocatori dall'esterno forse li avrei ... si prenderà il terzo Saresti stato contento della rosa della Juve? La rosa della Juventus è un'...

Capello: «Contento del ritorno di Mourinho. Rischi? Roma brucia tutto» Calcio News 24 Capello: “Mourinho un vincente” Mourinho allenatore vincente, adatto ad una città come Roma", cosi parla Fabio Capello a Il Messaggero."Incredibile. Sono abbastanza sorpreso, ma molto contento. E' ...

Capello: «Contento del ritorno di Mourinho. Rischi? Roma brucia tutto» L’ex allenatore e ora opinionista Fabio Capello ha parlato del ritorno di Mourinho in Italia sponda giallorossa, dove lui ha allenato L’ex tecnico della Roma, tra le altre, Fabio Capello ha parlato su ...

...decidere se piaciucchia perché i suoi diretti concorrenti sono mediocri o perché sotto quel... alla fine sono pure", ringrazia tutti, la tira all'avversario e poi si salva. Nelle prime ...Una cosa che mi ha insegnato Fabioè che vedendo i giocatori dall'esterno forse li avrei ... si prenderà il terzo Saresti statodella rosa della Juve? La rosa della Juventus è un'...Mourinho allenatore vincente, adatto ad una città come Roma", cosi parla Fabio Capello a Il Messaggero."Incredibile. Sono abbastanza sorpreso, ma molto contento. E' ...L’ex allenatore e ora opinionista Fabio Capello ha parlato del ritorno di Mourinho in Italia sponda giallorossa, dove lui ha allenato L’ex tecnico della Roma, tra le altre, Fabio Capello ha parlato su ...