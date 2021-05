Caos grillino: i giudici decapitano il M5S, vincono gli espulsi che avevano detto no a Draghi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il reggente non era più capo politico al momento delle espulsioni dal M5S, Vito Crimi non aveva titolo a buttare fuori nessuno e quindi gli espulsi sono dentro. La clamorosa decisione arriva dalla Corte d’Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale per il M5S, nell’ambito della causa intentata dalla consigliera regionale (espulsa e poi reintegrata) Carla Cuccu. Il M5S, di fatto, resta senza una leadership. La Corte d’Appello getta nel Caos il Movimento Per la Corte d’Appello i decreti del Presidente del Tribunale non sono reclamabili. Nel provvedimento di nove pagine, firmato dalla Presidente Maria Mura, la Corte, nel respingere il reclamo di Crimi, scrive infatti: “Pur concordandosi con Vito Claudio Crimi e l’associazione MoVimento 5 Stelle che in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il reggente non era più capo politico al momento delleoni dal M5S, Vito Crimi non aveva titolo a buttare fuori nessuno e quindi glisono dentro. La clamorosa decisione arriva dalla Corte d’Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale per il M5S, nell’ambito della causa intentata dalla consigliera regionale (espulsa e poi reintegrata) Carla Cuccu. Il M5S, di fatto, resta senza una leadership. La Corte d’Appello getta nelil Movimento Per la Corte d’Appello i decreti del Presidente del Tribunale non sono reclamabili. Nel provvedimento di nove pagine, firmato dalla Presidente Maria Mura, la Corte, nel respingere il reclamo di Crimi, scrive infatti: “Pur concordandosi con Vito Claudio Crimi e l’associazione MoVimento 5 Stelle che in ...

