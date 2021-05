Can Yaman e Diletta Leotta, torna il sereno nella coppia che viene paparazzata da Chi (Foto) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una delle coppie più chiacchierate di questo periodo è senza dubbio quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta: dopo alcuni mesi trascorsi insieme all’insegna della passione, tra i due sembrava che qualcosa si fosse rotto e sono iniziate a circolare le prime voci di un possibile flirt tra Diletta e Ryan Friedkin, voci poi smentite dalla diretta interessata. Nessun flirt per Diletta, quindi, dal momento che la giornalista sportiva è ancora legata all’attore turco, con il quale sembra proprio essere riesplosa la passione: i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in un lussuoso hotel a cinque stelle sulle rive del lago di Como, per la precisone situato a Blevio. Ecco cosa ha raccontato il settimanale Chi a proposito del loro romantico incontro: Sono al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una delle coppie più chiacchierate di questo periodo è senza dubbio quella formata da Can: dopo alcuni mesi trascorsi insieme all’insegna della passione, tra i due sembrava che qualcosa si fosse rotto e sono iniziate a circolare le prime voci di un possibile flirt trae Ryan Friedkin, voci poi smentite dalla diretta interessata. Nessun flirt per, quindi, dal momento che la giornalista sportiva è ancora legata all’attore turco, con il quale sembra proprio essere riesplosa la passione: i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in un lussuoso hotel a cinque stelle sulle rive del lago di Como, per la precisone situato a Blevio. Ecco cosa ha raccontato il settimanale Chi a proposito del loro romantico incontro: Sono al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 ...

