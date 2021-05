Can Yaman e Diletta Leotta superano la crisi: le Foto della giornalista e del protagonista di Daydreamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo le voci sulla presunta crisi di coppia e sul tradimento di Diletta Leotta, smentito dalla giornalista, Can Yaman può tirare un sospiro di sollievo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo le voci sulla presuntadi coppia e sul tradimento di, smentito dalla, Canpuò tirare un sospiro di sollievo.

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie tv turca di #Canale5 che sarà disponibile anch… - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Sport_Fair : Fuga d'amore per #DilettaLeotta e #CanYaman! Altro che rottura: i due più felici che mai - theonlyKingC : RT @MediasetPlay: Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie tv turca di #Canale5 che sarà disponibile anche in s… - GNessi6 : @iaia71716551 Ma chi se ne frega se vecchie o nuove... Limone o non limone... Hai visto la faccia arrapata di lui?… -