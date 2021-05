Campionato 2021-22 al via il 22 agosto. Riforma della Coppa Italia: aperta solo a 40 squadre di Serie A e B (Di mercoledì 5 maggio 2021) La prossima Serie A al via il 22 agosto e una nuova formula per la Coppa Italia. Sono queste le due principali novità uscite dal Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì. Una seduta arrivata dopo il terremoto provocato dal lancio della Superlega che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e Steven Zhang dalla European Club Association (Eca) e l’addio del presidente del Milan, Paolo Scaroni, dal ruolo di consigliere dell’assemblea di Lega. La prossima stagione prenderà il via quindi nel penultimo fine settimana di agosto e terminerà il 22 maggio 2022, con la pausa natalizia fissata dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Perché la decisione diventi effettiva manca un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La prossimaA al via il 22e una nuova formula per la. Sono queste le due principali novità uscite dal Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì. Una seduta arrivata dopo il terremoto provocato dal lancioSuperlega che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e Steven Zhang dalla European Club Association (Eca) e l’addio del presidente del Milan, Paolo Scaroni, dal ruolo di consigliere dell’assemblea di Lega. La prossima stagione prenderà il via quindi nel penultimo fine settimana die terminerà il 22 maggio 2022, con la pausa natalizia fissata dal 23 dicembreal 6 gennaio 2022. Perché la decisione diventi effettiva manca un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare ...

