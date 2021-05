Campari promossa dai broker il giorno dopo i conti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Rialzo marcato per, che tratta in utile dell’1,52% sui valori precedenti grazie ai risultati annunciati la vigilia ed apprezzati dal mercato tanto che oggi alcunihanno alzato il target sul titolo. Si tratta di Kepler Cheuvreux che ha confermato la raccomandazione “buy” ed incrementato il prezzo obiettivo da 11 euro a 11,50. Gli analisti di Akros consigliano “accumulate” e rivedono il target a 11 euro dai 10,70 indicati in precedenza. L’ufficio studi di Equita reitera il giudizio “Hold” e alza il prezzo a 9,60 euro da 8,90. Stessa valutazione (hold) per gli esperti di Deutsche Bank che portano il prezzo a 10,10 euro da 9,30. Raccomandazione “hold” anche Jefferies che indica a 11 euro il target price da 10,50. Per gli analisti di Mediobanca il giudizio si conferma “Neutral” con obiettivo di prezzo che passa a 9,50 da 8,40 ...