Campagna vaccinale anti-COVID, i chiarimenti dell’Asl di Avellino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di evitare la convocazione inappropriata presso i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino di soggetti, iscritti erroneamente nelle categorie “Disabili” o “Caregiver-covivente” pur non avendone titolo, si invita il cittadino a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti (Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 del 10 marzo 2021) prima di effettuare l’adesione in piattaforma regionale. Inoltre, per i soggetti già iscritti nella piattaforma regionale nelle categorie “Caregiver-convivente” e “Disabile”, a seguito di convocazione presso il Centro vaccinale per la somministrazione del vaccino, si invita ad esibire in fase di vaccinazione documentazione a supporto dello stato di disabilità L.104/92 art.3 c.3 o attestare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di evitare la convocazione inappropriata presso i Centri Vaccinalididi soggetti, iscritti erroneamente nelle categorie “Disabili” o “Caregiver-covivente” pur non avendone titolo, si invita il cittadino a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti (Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione-SARS-CoV-2/-19 del 10 marzo 2021) prima di effettuare l’adesione in piattaforma regionale. Inoltre, per i soggetti già iscritti nella piattaforma regionale nelle categorie “Caregiver-convivente” e “Disabile”, a seguito di convocazione presso il Centroper la somministrazione del vaccino, si invita ad esibire in fase di vaccinazione documentazione a supporto dello stato di disabilità L.104/92 art.3 c.3 o attestare ...

