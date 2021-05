Campagna vaccinale a due velocità. Quattro regioni col freno tirato. Forti ritardi in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. Nel Lazio già partite le prenotazioni per i 55enni (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Campagna vaccinale del commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, non solo non ha ancora ingranato la marcia giusta – dall’inizio di maggio le dosi somministrate sono scese nettamente al di sotto delle 500mila al giorno (qui il report nazionale) – ma procede anche a velocità diverse a seconda del territorio. Ci sono, infatti, regioni in affanno sulla copertura prioritaria degli over 80, i più a rischio per la letalità Covid, mentre in altre si avviano le prenotazioni fino ai 55 anni, come il Lazio. Se per alcune regioni sembrerebbe conquistato l’obiettivo numerico prefissato, per altre la Campagna vaccinale è ancora in alto mare. Ed è il caso di Sicilia, Calabria, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladel commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, non solo non ha ancora ingranato la marcia giusta – dall’inizio di maggio le dosi somministrate sono scese nettamente al di sotto delle 500mila al giorno (qui il report nazionale) – ma procede anche adiverse a seconda del territorio. Ci sono, infatti,in affanno sulla copertura prioritaria degli over 80, i più a rischio per la letalità Covid, mentre in altre si avviano lefino ai 55 anni, come il. Se per alcunesembrerebbe conquistato l’obiettivo numerico prefissato, per altre laè ancora in alto mare. Ed è il caso di, ...

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - nzingaretti : Oggi abbiamo presentato i risultati della campagna vaccinale nella fascia di età degli #over80 nella @RegioneLazio.… - marcodimaio : Il punto è questo: in quattro mesi tutto è cambiato. Ma c’è chi continua a non accettarlo, chi fa il tifo perché la… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Oggi abbiamo presentato i risultati della campagna vaccinale nella fascia di età degli #over80 nella @RegioneLazio. ?? ht… - ilSipontinoNet : ?? Campagna vaccinale #antiCOVID in provincia di Foggia: riaperte le agende di prenotazione. Giovedì e venerdì por… -