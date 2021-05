Cambia la Coppa Italia | solo squadre di Serie A e B

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Novità in arrivo per la. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, infatti, è stato varato anche nuovo format ...

Spazio_J : Coppa Italia, cambia il format: potranno partecipare solo club di Serie A e B - - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Coppa Italia, cambia il format: parteciperanno solo 40 squadre (20 di Serie A e 20 di B), con inizio fissato per il 15 ago… - MilanWorldForum : Cambia la Coppa Italia: solo squadre di A e B. Le news QUI -) - tizianacairati : La Serie A 2021/22 comincerà il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio. Coppa Italia, cambia il format: ci saranno… - enrick81 : @Tvottiano @famigliasimpson @AgoCannella @tw_fyvry @MikyS03 @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets @CIAfra73… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia Coppa

Agenzia ANSA

Novità in arrivo per laItalia. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, infatti, è stato varato anche nuovo format del torneo: ...... nella capitale conquista due titoli, la Supercoppa francese e unaCev e al tempo stesso riceve la prima chiamata con la maglia della Nazionale. Nell'estate 2016casacca, passando al ...Dalla prossima stagione cambierà il format della Coppa Italia. Nel corso di un Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio, infatti, è stato deciso ...La nuova formula prevede 40 squadre partecipanti, estromesse quelle di Serie C. Subito in campo invece 12 club di Serie A.