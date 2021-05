Call of Duty e i giochi mobile di King generano entrate record per Activision Blizzard (Di mercoledì 5 maggio 2021) Call of Duty diventa sempre più importante per Activision Blizzard poiché un grande primo trimestre per il franchise ha portato l'azienda nel suo Q1 di vendite più grande di sempre. Activision Blizzard ha annunciato i suoi risultati finanziari per i tre mesi terminati il ??31 marzo, mostrando ricavi netti per la società in aumento del 27% a $ 2,28 miliardi. Le prenotazioni nette sono aumentate del 36% a $ 2,07 miliardi, mentre l'utile netto è aumentato del 23% a $ 619 milioni. Activision Publishing ha contribuito maggiormente a questi risultati, registrando ricavi in ??aumento del 72% su base annua grazie alle prestazioni combinate di Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty Warzone e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021)ofdiventa sempre più importante perpoiché un grande primo trimestre per il franchise ha portato l'azienda nel suo Q1 di vendite più grande di sempre.ha annunciato i suoi risultati finanziari per i tre mesi terminati il ??31 marzo, mostrando ricavi netti per la società in aumento del 27% a $ 2,28 miliardi. Le prenotazioni nette sono aumentate del 36% a $ 2,07 miliardi, mentre l'utile netto è aumentato del 23% a $ 619 milioni.Publishing ha contribuito maggiormente a questi risultati, registrando ricavi in ??aumento del 72% su base annua grazie alle prestazioni combinate diof: Black Ops Cold War,ofWarzone e ...

