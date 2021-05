Calendario Champions League | per il Napoli conta solo vincere

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è la parola d’ordine del, impegnato nella corsa, che sabato affronta lo Spezia allo stadio Picco. Gli azzurri devono ad ogni costo trovare i tre punti in una giornata fondamentale per la qualificazione. Spezia-si gioca sabato 8 alle ore 15, ma il giorno successivo ci sarà Juventus-Milan alle 20.45, vero e proprio scontro diretto per la. La squadra di Gattuso priva di Koulibaly e Maksimovic dovrà assolutamenteuna sfida fondamentale. “Se il campionato finisse oggi, ad andare insarebbero l’Atalanta e le squadre di Pioli e Pirlo (con 69 punti) ma il fatto è che davanti ci sono ancora quattro turni. Quattro giornate, con il clou in ...