Calciomercato – Inter, esterno sinistro cercasi: Emerson Palmieri il più facile, tanti osservati (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Inter a caccia di un esterno sinistro Dopo aver sistemato la fascia destra con Hakimi, arrivato nella scorsa estate, l’Inter lavora per sistemare anche la fascia sinistra. tanti i nomi accostati al club nerazzurro a partire da Emerson Palmieri del Chelsea, il più facile da raggiungere, a Robin Gosens dell’Atalanta. Il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Qualche contatto con gli agenti del tedesco c’è stato, non ancora con l’Atalanta che, come sempre, proverà a trattenere tutti i big, specialmente se dovesse centrare un’altra qualificazione in Champions League. Robin – valutato almeno 40 milioni di euro – non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi altrove: la Bundesliga era e rimane il sogno da ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’a caccia di unDopo aver sistemato la fascia destra con Hakimi, arrivato nella scorsa estate, l’lavora per sistemare anche la fascia sinistra.i nomi accostati al club nerazzurro a partire dadel Chelsea, il piùda raggiungere, a Robin Gosens dell’Atalanta. Il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Qualche contatto con gli agenti del tedesco c’è stato, non ancora con l’Atalanta che, come sempre, proverà a trattenere tutti i big, specialmente se dovesse centrare un’altra qualificazione in Champions League. Robin – valutato almeno 40 milioni di euro – non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi altrove: la Bundesliga era e rimane il sogno da ...

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - hbk_89 : RT @calciomercatoit: ??? Javier #Zanetti: 'Il club poteva essere ceduto a metà stagione. L'#Inter ha attraversato e sta attraversando gravi… - JBP_OfficialTW : Smobilitazione Inter ?? Rifondazione Juventus ?? Milan Pioli ?? Napoli De Lamentiis ?? Lazio 10€ per il calciomerca… - calciomercatoit : ??? Javier #Zanetti: 'Il club poteva essere ceduto a metà stagione. L'#Inter ha attraversato e sta attraversando gra… - sportli26181512 : Inter-Juve, concorrenza per Riqui Puig: Il rapporto fra il canterano del Barcellona,... -