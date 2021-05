Calciomercato Bologna | sacrificio Tomiyasu? Fissato il prezzo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021), uno dei giocatori più importanti della stagione del, potrebbe essere ceduto in estate per fare cassa. Ecco quanto costa Takehiroè uno dei giocatori più importanti della rosa del. Velocità, qualche gol e soprattutto capacità di giocare sia da difensore centrale che da terzino. Ed ecco allora che le big del calcio europeo hanno messo gli occhi su di lui. E può essere che Saputo decida di privarsi del classe ’98 in estate. Come riporta Il Corriere dello Sport questa mattina ildisi aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, denaro che potrebbe essere utilizzato dai rossoblù per alzare il livello complessivo della rosa a disposizione di Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.