Calcio | Sacchi | ' Mourinho un personaggio straordinario e un grande professionista'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "Non pensavo andasse alla Roma, anzi leggevo di Sarri o di qualche altro e quindi non avevo idea. Troverà il modo di divertirci e spero di far divertire“. Così l'ex allenatore del Milano Arrigosull'arrivo di Josésulla panchina della Roma dalla prossima stagione. “È une un-aggiungeai microfoni della trasmissione 'Palla al centro' su Rai Radio1 Sport-. Le sue squadre forse non hanno l'armonia di altri, ma è un vincente e dà la vita al, lo conosco, lo stimo, è prevalentemente un tattico ma di altissimo livello. Ma è anche istrionico, perché è un uomo intelligente”.

Questo il commento di Arrigosull'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma per la ... Le sue squadre forse non hanno l'armonia di altri, ma è un vincente e dà la vita al, lo ...Lo ha dichiarato Arrigo, commentando l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, ... Le sue squadre forse non hanno l'armonia di altri, ma è un vincente e dà la vita al, lo ...La lettera di Arrigo Sacchi ad Antonio Conte. In Europa si vince prevalentemente grazie alla squadra, al pressing e ad un calcio offensivo e collettivo. Mentre il Milan in 32 anni ha vinto 5 Coppe Cam ...