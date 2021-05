Calcio | Pasqualin su Mou | ‘è come se ai romanisti fosse apparsa la Madonna a Monte Mario’

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Il ritorno di Mourinho in Italia, e ancor di più l’approdo alla Roma, “è sicuramente dal punto di vista emotivo una grande eccitazione collettiva:selaMario”. Lo dice all’Adnkronos Claudio, storico procuratore di. “I tifosi hanno avuto una visione che si trascineranno per un po’, anche a prescindere dai risultati. Insomma uno stato di esaltazione collettiva, ma anche -sottolinea- una coraggiosa presa di posizione dei Friedkin, che vogliono emergere dal grigiore delle ultime stagioni”. Lo Special One “partirà con ambizioni grandi: non è abituato ad accontentarsi, al di là della sua altalenante esperienza inglese. E saprà anche determinare il mercato della società, la Roma andrà soprattutto ...

