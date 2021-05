Calcio: D'Amico, 'arrivo di Mourinho alla Roma segnale forte ma con 10 anni di ritardo' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Se fosse arrivato 10 anni fa sarei stato più entusiasta". Lo ha detto Vincenzo D'Amico, ex giocatore della Lazio, all'Adnkronos, riguardo l'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma. "Mourinho sta attraversando un periodo particolare - ha continuato D'Amico - viene da un esonero dopo l'altro, ma mediaticamente è un segnale molto forte". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 mag. (Adnkronos) - "Se fosse arrivato 10fa sarei stato più entusiasta". Lo ha detto Vincenzo D', ex giocatore della Lazio, all'Adnkronos, riguardo l'disulla panchina della. "sta attraversando un periodo particolare - ha continuato D'- viene da un esonero dopo l'altro, ma mediaticamente è unmolto".

FBlanconegro : RT @CucchiRiccardo: Ho vissuto al microfono con un amico che non c'è più, Livio Forma, quel #5maggio. Io a Roma, lui a Udine. Vissuto e rac… - paoloangeloRF : RT @CucchiRiccardo: Ho vissuto al microfono con un amico che non c'è più, Livio Forma, quel #5maggio. Io a Roma, lui a Udine. Vissuto e rac… - TV7Benevento : Calcio: D'Amico, 'arrivo di Mourinho alla Roma segnale forte ma con 10 anni di ritardo'... - marcobassini : RT @CucchiRiccardo: Ho vissuto al microfono con un amico che non c'è più, Livio Forma, quel #5maggio. Io a Roma, lui a Udine. Vissuto e rac… - sa_ambro : RT @CucchiRiccardo: Ho vissuto al microfono con un amico che non c'è più, Livio Forma, quel #5maggio. Io a Roma, lui a Udine. Vissuto e rac… -