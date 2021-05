Calcio | Champions | Mahrez stende il Psg 2-0 e City vola in finale**

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Manchester, 4 mag. (Adnkronos) – Il Manchesterè la prima finalista di questaLeague. La squadra di Pep Guardiola supera 2-0 il Psg di Neymar, nella semifinale di ritorno, dopo il successo per 2-1 a Parigi, ein finale per la prima volta, dove affronterà la vincente della sfida tra Real Madrid e Chelsea. Protagonista della serata il francese naturalizzato algerino Riyad, autore della doppietta chela formazione di Pochettino. Ilnel primo tempo va avanti con il minimo sforzo. Gli uomini di Guardiola passano alla prima occasione con un preciso diagonale diall’11, dopo che il Psg aveva in più di una occasione sfiorato il vantaggio. Le migliori occasioni al 17? su un colpo di testa di Marquinhos, terminato sulla parte ...

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - Gazzetta_it : #Champions. #ManchesterCity-Psg, le pagelle: #Mahrez si vendica, 8. #Icardi è un fantasma: 4 - SkySport : Chelsea-Real Madrid, Zidane: 'Davanti a noi giù il cappello. Sergio Ramos? Sta bene' - ChiodiDonatella : RT @Storace: Arriva #Mourinho e scalda il cuore di #Roma, non più triste. Festa grande per una città che riscopre la gioia di un orizzonte… - webecodibergamo : Il Report Uefa: le big sono già favorite. La Champions: Juve agli ottavi e Atalanta ai quarti, ma con 27,5 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Champions

Mourinho è uno dei tre allenatori che sono riusciti a vincere laLeague con due squadre ..."Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del:......alla panchina dell'Inter per approdare al Real Madrid pochi minuti dopo il trionfo indel ... sono entrati nella storia delinglese e non solo. Chissà che proprio il ritorno al successo ...Commenta per primo Chelsea-Real Madrid (calcio d’inizio alle ore 21) è la seconda semifinale di ritorno in Champions League. Si parte dal pareggio per 1-1 dell’andata in Spagna, firmato da Pulisic e B ...Ryiad Mahrez nella doppia semifinale contro il Paris Saint-Germain ha realizzato tre reti, una all’andata e due al ritorno, e si è preso un ...