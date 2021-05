Calabria, il regalo di Tina alla vita: dà alla luce Beatrice prima di morire di Covid a 38 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha dato alla luce la sua bimba e poi si è arresa al Covid. E’ la storia di Concetta Zicari, giovane mamma di 38 anni stroncata dal virus in Calabria. La donna, originaria di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è morta dopo un mese di battaglia. Cosenza, Concetta dà alla luce sua figlia e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha datola sua bimba e poi si è arresa al. E’ la storia di Concetta Zicari, giovane mamma di 38stroncata dal virus in. La donna, originaria di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è morta dopo un mese di battaglia. Cosenza, Concetta dàsua figlia e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

