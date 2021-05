Cagliari, Simeone pensa al futuro: «Vorrei giocare in Premier League» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Queste le parole dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ingleseThe Guardian. Queste le parole dell’attaccante del Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 ATLETICO O INGHILTERRA – «Devi essere pronto per qualunque cosa accada: colui che sopravvive è colui che si adatta, non colui che progetta. Ma mi piacerebbe, sì. Ho sempre detto al mio vecchio che il miglior calcio ora è il calcio inglese. Penso anche che sia un calcio in cui potrei davvero sfruttare al massimo le mie qualità, è molto attraente, un posto che mi piacerebbe provare; forse mi adatterei». futuro – «Il tempo nel calcio vola via, ma non solo nel calcio, ma nella vita. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giovanniha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Queste le parole dell’attaccante delGiovanniha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ingleseThe Guardian. Queste le parole dell’attaccante del. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ATLETICO O INGHILTERRA – «Devi essere pronto per qualunque cosa accada: colui che sopravvive è colui che si adatta, non colui che progetta. Ma mi piacerebbe, sì. Ho sempre detto al mio vecchio che il miglior calcio ora è il calcio inglese. Penso anche che sia un calcio in cui potrei davvero sfruttare al massimo le mie qualità, è molto attraente, un posto che mi piacerebbe provare; forse mi adatterei».– «Il tempo nel calcio vola via, ma non solo nel calcio, ma nella vita. ...

