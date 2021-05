Cade in una pozza d'acqua, bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Sassari (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non ce l’ha fatta Diego Santona, il bambino di 18 mesi caduto in mattinata in una pozza d’acqua nel giardino della villetta in cui viveva con i genitori, nelle campagne di Taniga, fra Sassari e Sorso.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non ce l’ha fatta Diego Santona, il bambino di 18caduto in mattinata in unad’nel giardino della villetta in cui viveva con i genitori, nelle campagne di Taniga, frae Sorso....

