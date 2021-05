Busto | muore un operaio schiacciato da una fresa

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un nuovo tragico incidente sul lavoro: è morto stamani undi 49 anni, ricoverato in gravi condizioni per un infortunio avvenuto all'interno di un'azienda diArsizio (Varese) . Secondo ...

- Un nuovo tragico incidente sul lavoro: è morto stamani un operaio di 49 anni, ricoverato in gravi condizioni per un infortunio avvenuto all'interno di un'azienda diArsizio (Varese) . Secondo ...Sono le parole ai cronisti di Sara, la moglie di Cristian Martinelli, l'operaio di 49 anni morto stamattina all'interno di una fabbrica diArsizio (Varese), schiacciato da un macchinario. La ...Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 maggio, un operaio di 49 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale all'interno ...L'uomo è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo ...