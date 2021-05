Busto Arsizio, operaio muore schiacciato da una fresa industriale. La moglie: “Si lamentava che fossero in pochi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un elicottero lo ha trasportato in ospedale, ma è deceduto durante il trasporto. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un elicottero lo ha trasportato in ospedale, ma è deceduto durante il trasporto. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - repubblica : Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico - fanpage : Incidente sul lavoro a Busto Arsizio. Parla la moglie dell'operaio morto. - AnnaCorsaroAdv : Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico -