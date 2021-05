Busto Arsizio, operaio muore schiacciato da una fresa. In Italia oltre due morti al giorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Un altro drammatico incidente sul lavoro. Dopo l’atroce fine della 22enne Luana D’Orazio, inghiottita e stritolata dagli ingranaggi di un orditoio, oggi a Busto Arsizio (Varese) è morto un operaio di 49 anni, schiacciato da un’enorme fresa industriale. Anche in questo caso l’incidente è accaduto all’interno di una fabbrica. Come riferito da Il giorno, l’uomo si chiamava Cristian Martinelli ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Già in gravissime condizioni, purtroppo i medici non hanno potuto salvarlo. Ora sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente, verificatosi nell’azienda Bandera, attiva nella produzione di macchinari per l’estrusione di materie plastiche. Busto Arsizio, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Un altro drammatico incidente sul lavoro. Dopo l’atroce fine della 22enne Luana D’Orazio, inghiottita e stritolata dagli ingranaggi di un orditoio, oggi a(Varese) è morto undi 49 anni,da un’enormeindustriale. Anche in questo caso l’incidente è accaduto all’interno di una fabbrica. Come riferito da Il, l’uomo si chiamava Cristian Martinelli ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Già in gravissime condizioni, purtroppo i medici non hanno potuto salvarlo. Ora sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente, verificatosi nell’azienda Bandera, attiva nella produzione di macchinari per l’estrusione di materie plastiche., la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - dvaldi1 : - SignorShark : RT @aedan83: 'Un altro morto sul lavoro, stavolta è un 49enne di Busto Arsizio'. 15 secondi di notizia. E poi riparlano di Luana. E rimanda… - xzaynsmoon : Ma qualcuno di Busto Arsizio/dintorni che viene con me a provare questo sushi? -