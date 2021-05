Busto Arsizio | operaio di 49 anni schiacciato da un tornio meccanico | morto dopo il ricovero in ospedale

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - repubblica : Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico - BruceFake : RT @Corriere: Busto Arsizio, operaio di 49 anni schiacciato da un tornio meccanico: morto dopo il ric... - GiulianaDaniel2 : RT @eziomauro: Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico -

Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un'enorme tornio meccanico all'interno dello stabilimento dell'azienda Bandera a, in provincia di Varese . L'incidente è avvenuto attorno alle 9.40: l'uomo, 49 anni , è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni ma una volta giunto al ...12.01 Morto operaio in fabbrica del Varesotto Ancora morti sul lavoro. L'ennesimo incidente mortale stamattina in una fabbrica di(Varese), A perdere la vita è stato un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno ...Incidente sul lavoro, questa mattina, per un operaio di 49 anni, rimasto ferito da un tornio meccanico. La vicenda è avvenuta a Busto Arsizio (Varese), attorno ...Per l'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla. La Cgil: "Servono più controlli" ...