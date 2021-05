Burioni torna alla carica: “La politica dovrà occuparsi dei novax” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Salta al contenuto mercoledì 5 Maggio 2021 02:47 “Al momento” le persone che rifiutano il vaccino anti-Covid “non costituiscono un problema: dobbiamo vaccinare tutti gli entusiasti. Ma gli antivaccinisti – scrive il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano – potrebbero impedirci di raggiungere l’immunità di gregge obbligandoci a convivere con il virus”, quindi “a un certo punto la politica dovrà occuparsi di loro e della salute pubblica”. Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkNoPrivacy policy Post navigation L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Salta al contenuto mercoledì 5 Maggio 2021 02:47 “Al momento” le persone che rifiutano il vaccino anti-Covid “non costituiscono un problema: dobbiamo vaccinare tutti gli entusiasti. Ma gli antivaccinisti – scrive il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano – potrebbero impedirci di raggiungere l’immunità di gregge obbligandoci a convivere con il virus”, quindi “a un certo punto ladi loro e della salute pubblica”. Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkNoPrivacy policy Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

