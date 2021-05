Burioni | “Il Green pass a chi ha fatto il tampone pericoloso controsenso”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il nuovo decreto varato dal governo dovrebbe introdurre presto il “”, una sorta di lasciaare per vaccinati, guariti e coneffettuato, e negativo, nelle ultime 48 ore. Per le persone che siano in possesso di questi requisiti si spalancano le porte dell’Italia: potranno infatti viaggiare senza limitazioni all’interno del territorio nazionale. Non tutti però stanno accogliendo con entusiasmo questa novità. Tra questi c’è Roberto, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che su Twitter ha scritto: “Ilrecente per avere il ‘’ è un pericolosissimo. Dal punto di vista medico, gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il ...