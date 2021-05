(Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercoledì 5 maggiodi “!”, il family drama di Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova. Per l’attore si tratta di un impegno di lunga durata.è un progetto che si sviluppa in tre stagioni e nella prossima stagione vedremo su Canale 5 “Giustizia per Tutti” dove è il protagonista assieme alla compagna Rocio Munoz Morales. “!” ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla ...

Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:22) Buongiorno, mamma! - Stagione 1 Episodio 3 (Miniserie) #StaseraInTV 05/05/2021 #PrimaSerata #buongiorno,mamma!-stagione1ep - bubinoblog : BUONGIORNO MAMMA, TERZA PUNTATA: LE INDAGINI SU MAURIZIA, GLI STRANI RICORDI DI FRANCESCA - infoitcultura : Buongiorno mamma!, anticipazioni 3^ puntata 5 maggio: i segreti di Sole - infoitcultura : Ecco cosa succede nella terza puntata di Buongiorno Mamma - infoitcultura : Buongiorno mamma, anticipazioni terza puntata. La gravidanza di Sole -

Ultime Notizie dalla rete : BUONGIORNO MAMMA

!, anticipazioni puntata oggi, 5 novembre Tutto è pronto per il ritorno in onda di! dopo il successo delle prime due puntate . Siamo ormai nel mezzo del cammino della ...attualmente impegnata nella fiction di Canale 5 '!' nella quale interpreta il personaggio di Anna: scopriamo qualcosa in più su Maria Chiara Giannetta Ogni mercoledì sera su Canale 5 va in onda la fiction '! ' che ...Buongiorno mamma, anticipazioni quarta puntata del 12 Maggio: Guido è sempre più deciso, ma cosa starà organizzando Agata?La quarta puntata di Buongiorno Mamma in onda mercoledì 12 maggio 2021, tutte le anticipazioni sui prossimi episodi: Agata scopre qualcosa ...