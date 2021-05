Buongiorno Mamma storia: le parole del vero Guido/Nazzareno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Televisione Tutto quello che c’è da sapere sul vero protagonista interpretato da Raoul Bova, marito di Angela Moroni Pubblicato su 5 Maggio 2021 La trama di Buongiorno Mamma è ispirata a vicende realmente accadute. Tanti sono i fatti che si rifanno alla storia di Nazzareno e Angela Morone, la coppia che ha attraversato un dramma familiare tanto grande: il coma di lei. Infatti, nei fatti realmente accaduti, la donna è caduta nel sonno profondo per 29 anni. Per tutto quel tempo la sua famiglia le è stata vicino e non ha mai pensato di staccare la spina. Proprio come in Buongiorno Mamma! Angela è stata per le proprie figlie, il centro della loro vita. E così anche per il marito Nazzareno. Ed è proprio DiPiù a raccontare la sua ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Televisione Tutto quello che c’è da sapere sulprotagonista interpretato da Raoul Bova, marito di Angela Moroni Pubblicato su 5 Maggio 2021 La trama diè ispirata a vicende realmente accadute. Tanti sono i fatti che si rifanno alladie Angela Morone, la coppia che ha attraversato un dramma familiare tanto grande: il coma di lei. Infatti, nei fatti realmente accaduti, la donna è caduta nel sonno profondo per 29 anni. Per tutto quel tempo la sua famiglia le è stata vicino e non ha mai pensato di staccare la spina. Proprio come in! Angela è stata per le proprie figlie, il centro della loro vita. E così anche per il marito. Ed è proprio DiPiù a raccontare la sua ...

