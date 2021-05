“Buongiorno Mamma”, Serena Autieri si sbottona: “Così tengo accesa la passione” (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’attrice di “Buongiorno Mamma”, Serena Autieri racconta l’accesa passione che mantiene vivo un desiderio: scopriamo quale. Nelle ultime settimane, l’attrice napoletana, Serena Autieri è stata impegnata a registrare le vicende… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’attrice di “”,racconta l’che mantiene vivo un desiderio: scopriamo quale. Nelle ultime settimane, l’attrice napoletana,è stata impegnata a registrare le vicende… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

maxximom : RT @gmgiua: Poche cose mi fanno incazzare come le morti sul lavoro. È la crudeltà di un destino che si accanisce mentre fatichi per portar… - wlwsokka : buongiorno mamma mi ha svegliato 50 volte pensando che dovessi andare a scuola alle 9/10 mentre dovevo andare alle 11 porcodio - perrieHab1t : oggi buongiorno sopratutto a lee lee perché ancora non mi rendo conto che diventerà mamma - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con la nuova serie tv “Buongiorno, mamma!”. Ant… - Loranny4 : Buongiorno solo al mio Tommy?? Oggi mamma pancina level pro? #tzvip -