Buongiorno, mamma: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Buongiorno, mamma, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storia della famiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l'entrata in coma della mamma. Ma cosa succederà stasera, 5 maggio 2021? Secondo le anticipazioni sulla trama della terza puntata di Buongiorno, mamma, la presenza di Agata non passerà affatto inosservata. Guido, infatti, si renderà conto ben presto che la ragazza rappresenta un grave pericolo. E poi ancora, si tornerà a parlare di Sole: la donna si ...

