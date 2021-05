Buongiorno Mamma, la terza puntata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 5 maggio 2021, su Canale 5, va in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia. Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo). Mentre Sole rifiuta di rivelare l’identità del padre del bambino Guido, preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla, stenta a stare vicino alla figlia. ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 5 maggio 2021, su Canale 5, va in onda ladi, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia. Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo). Mentre Sole rifiuta di rivelare l’identità del padre del bambino Guido, preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla, stenta a stare vicino alla figlia. ...

IlMelvin : RT @darkap89: Chi è la donna del mistero di 'Buongiorno, mamma', la serie di Canale5? Stella Egitto, che interpreta Maurizia, è giovane ma… - annatoplinson : RT @OnlyForVote12: Ah stasera fa Buongiorno mamma I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - cheTVfa : #BuongiornoMamma!, 5 maggio 2021 | ANTICIPAZIONI terza puntata - Nadia79314573 : @patty75443750 Buongiorno Patty. La tua mamma ha ragione. ????? - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre… -