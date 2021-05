“Buongiorno | mamma!” anticipazioni puntata del 5 maggio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ritorna, con la terzache andrà in onda stasera 5in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Mentre Sole è alle prese con la gravidanza, Guido rivive i momenti in cui, faticosamente e senza soldi, lui e Anna seguivano i loro bimbi piccoli. Agata viene raggiunta dall’ex fidanzato. La serie, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, oltre a Raoul Bova nell’inedito ruolo del padre di famiglia, vede protagonisti: Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele. “” ritorna stasera 5su Canale ...