Brogli elettorali a Reggio Calabria, Minicuci scrive al segretario nazionale del Pd Enrico Letta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Brogli elettorali a Reggio Calabria, Minicuci scrive al segretario del Pd Enrico Letta: “nonostante gli arresti (sette) e gli indagati (trenta), il Sindaco ed il suo partito di riferimento tacciono” Di seguito la lettera integrale di Nino Minicuci, già candidato sindaco del Centro/Destra a Reggio Calabria, al segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta: “Le scrivo per sottolinearLe alcuni tristi accadimenti che si sono verificati a Reggio Calabria. Invero, in occasione delle elezioni del Comune di Reggio Calabria, tenutesi il 20 e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)aldel Pd: “nonostante gli arresti (sette) e gli indagati (trenta), il Sindaco ed il suo partito di riferimento tacciono” Di seguito la lettera integrale di Nino, già candidato sindaco del Centro/Destra a, aldel Partito Democratico,: “Le scrivo per sottolinearLe alcuni tristi accadimenti che si sono verificati a. Invero, in occasione delle elezioni del Comune di, tenutesi il 20 e ...

reggiotv : Reggio Calabria. Pubblichiamo di seguito il testo integrale della lettera inviata dal consigliere comunale Antonino… - citynowit : 'E’ una questione di civiltà, la democrazia non si ruba. Come mai il suo partito tace?', scrive Minicuci al Segreta… - damiano755 : Interessante sui brogli elettorali: - davidedm_91 : L'editorial board del @WSJ si schiera contro la scelta dei vertici del partito repubblicano di togliere dalla leade… - LuisCK14317013 : @Gioannen @Ziotruz @Paroladiboysco1 @Danymorich @18ottobre1775 @Bulletta67 @LucaBizzarri Non fu una rivoluzione pro… -