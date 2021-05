RaiSport : #Basket Al Pala Pentassuglia, nel recupero della 23ª giornata, #Sassari batte #Brindisi 97-90. Leggi la news?? - LaGazzettaWeb : Brindisi Basket perde contro la Dinamo Sassari: 90-97 - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: #Sassari vince in casa di #Brindisi nel recupero della 23^ giornata - AntonioTisi : #Basket, @LegaBasketA: Brindisi-Sassari (Ettore De Lorenzo). #Calcio e coppe. #Tennis. Calcio, @SerieA. Dalle 20.55… - antennasud_13 : Basket | l’ Happy Casa Brindisi stasera sfida Sassari -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi Basket

Il match si conclude al quarto tempo con 97 punti per il Sassari contro i 90 del. Coach Vitucci si affida ad uno starting five a stelle e strisce con Bostic, Harrison, Thompson, Willis, ...... i brianzoli retrocedono! L'HAPPY CASA VOLA Nel recupero della ventitreesima giornata del campionato didi Serie A1 volacontro Sassari. La formazione di casa ha chiuso sul 28 - 22 ...La Happy Casa Brindisi ritorna in campo dopo 17 giorni a causa del covid e perde lo scontro casalingo contro il Banco di Sardegna Sassari per 90- 97. Queste le dichiarazioni in sala stampa del coach ...La Dinamo Sassari espugna il campo dell'Happy Casa Brindisi nel recupero del match della ventitreesima giornata. I sardi, in un incontro ad alto punteggio, si sono imposti con il risultato finale di 9 ...