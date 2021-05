Borsa: Wall Street apre in rialzo, Dj +0,07%, Nasdaq +0,85% (Di mercoledì 5 maggio 2021) Apertura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,07%, il Nasdaq lo 0,85% e l'indice S&P500 lo 0,45%. . 5 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Apertura inpercol Dow Jones che guadagna lo 0,07%, illo 0,85% e l'indice S&P500 lo 0,45%. . 5 maggio 2021

