Borsa: bene Milano (+1,7%) con Europa dopo Wall street (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercati azionari del Vecchio continente in accelerazione dopo l'avvio di Wall street: Amsterdam in aumento del 2% è al momento la migliore tra le Borse principali, con Francoforte in crescita dell'1,9%... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercati azionari del Vecchio continente in accelerazionel'avvio di: Amsterdam in aumento del 2% è al momento la migliore tra le Borse principali, con Francoforte in crescita dell'1,9%...

fisco24_info : Borsa: bene Milano (+1,7%) con Europa dopo Wall street: Corsa per Stellantis, in linea con il listino Intesa dopo c… - grethe_tpwk : @willmozArt36 Oddio mi fa piacere ti abbia fatto sorridere, so che non ci conosciamo bene ma se vuoi parlare ci son… - Giovann56601218 : @intesasanpaolo Tutto bene,ma la quotazione del titolo in borsa è sempre deludente o manovrato al ribasso ed i divi… - daybinary : Borsa: Europa in rialzo, future Usa positivi, bene le banche - Daniele64181695 : @BlackEagle1967 @1962Greco Ci sono vincoli. E tu fabrizio per la professione che svolgi sai bene , indice liquidità… -