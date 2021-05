Boris Johnson vuole espandere il “muro blu” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sadiq Khan si sta avvicinando con tranquillità alla tornata di elezioni amministrative che segneranno il primo banco di prova per la politica britannica dopo la pandemia di Covid-19. Il sindaco laburista di Londra ha un vantaggio in doppia cifra sull’avversario conservatore Shaun Bailey e gli analisti politici della City sono più interessati al derby tra gli stravaganti candidati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sadiq Khan si sta avvicinando con tranquillità alla tornata di elezioni amministrative che segneranno il primo banco di prova per la politica britannica dopo la pandemia di Covid-19. Il sindaco laburista di Londra ha un vantaggio in doppia cifra sull’avversario conservatore Shaun Bailey e gli analisti politici della City sono più interessati al derby tra gli stravaganti candidati InsideOver.

TizianoMancini6 : La gestione delle vaccinazioni ha dato senz'altro nuovo credito a Boris Johnson; poi io nonostante sia europeista c… - Alberto24988509 : RT @AnfetaMilan: Mi dispiace perché in condizioni normali avrei tifato per Guardiola, ma è dovere morale di ogni sostenitore del calcio pul… - ZenatiDavide : Boris Johnson tuona: non consentirò referendum bis per l’indipendenza della Scozia: Un referendum bis sulla secessi… - RobertoLB96 : Prima puntata del podcast #VarianteParenzo, @DAVIDPARENZO paragona Boris Johnson che ha sconfitto il Covid a Winsto… - floracozzi : @Wandasta1 @EP_President @Europarl_EN Non si possono considerare i verdi tedeschi di sinistra, tanto meno quelli in… -