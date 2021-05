“Book your holidays in Italy”: Draghi chiama i turisti. Come funzioneranno le vacanze in Italia? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ieri a conclusione della riunione del G20 per il Turismo, il Premier Mario Draghi ha dichiarato: “E’ arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l’ora di riaccogliervi di nuovo“. Le parole di Draghi poi si sono concentrate sulla funzione del turismo in Italia, definendo la nostra Nazione intrecciata con il turismo e che lavora con il turismo. LEGGI ANCHE => vacanze covid-free 2021: dove si può andare e quali regole bisogna rispettare per viaggiare all’estero Ovviamente nel PNRR il turismo è una figura “prominente” Come definita dallo stesso Draghi. Certamente ci saranno delle regole da rispettare e questo significa che in attesa del pass europeo, il Governo Italiano ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ieri a conclusione della riunione del G20 per il Turismo, il Premier Marioha dichiarato: “E’ arrivato il momento di prenotare le vostreine naturalmente non vediamo l’ora di riaccogliervi di nuovo“. Le parole dipoi si sono concentrate sulla funzione del turismo in, definendo la nostra Nazione intrecciata con il turismo e che lavora con il turismo. LEGGI ANCHE =>covid-free 2021: dove si può andare e quali regole bisogna rispettare per viaggiare all’estero Ovviamente nel PNRR il turismo è una figura “prominente”definita dallo stesso. Certamente ci saranno delle regole da rispettare e questo significa che in attesa del pass europeo, il Governono ha ...

LauraGaravini : 'It's time to book your holiday in Italy'. Con queste parole il premier Draghi ha confermato la disponibilità di un… - TwitPaola2 : RT @LauraGaravini: 'It's time to book your holiday in Italy'. Con queste parole il premier Draghi ha confermato la disponibilità di un #Gre… - CRISTERENZIO : 'È arrivato il momento di prenotare la vostra vacanza in Italia. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto'. 'So it’s… - ottovanz : RT @LauraGaravini: 'It's time to book your holiday in Italy'. Con queste parole il premier Draghi ha confermato la disponibilità di un #Gre… - CinziaEmanuelli : “It’s time to book your holiday to Italy!” Mario Draghi ieri al G-20 per il turismo ...e mentre tutto il paese si p… -