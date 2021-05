Bonolis alla Rai, la domenica alla Isoardi e il ridimensionamento della D’Urso: i rumors di tele-mercato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per quest’anno, siamo agli sgoccioli. Intanto si riscaldano le italiche antenne in attesa della nuova stagione tv, con un tele-mercato che si muove come sempre sottotraccia, ma che potrebbe portare da settembre qualche rilevante sconvolgimento sullo scenario complessivo. O quantomeno alla messa in salamoia di alcune facce usurate. Gli streaming di Netflix e Prime Video (Sky mi dà l’impressione di essersi seduta un po’ su vecchi allori) erodono quote di mercato e favoriscono la continua frammentazione degli ascolti, ma per farsi pubblicità spesso si servono delle generaliste, a riprova del fatto che la vecchia tv lineare ha ancora il suo appeal per rastrellare potenziali clienti. E di conseguenza pubblico da giocarsi nelle trattative con gli inserzionisti. Molto meno sui grandi numeri, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per quest’anno, siamo agli sgoccioli. Intanto si riscaldano le italiche antenne in attesanuova stagione tv, con unche si muove come sempre sottotraccia, ma che potrebbe portare da settembre qualche rilevante sconvolgimento sullo scenario complessivo. O quantomenomessa in salamoia di alcune facce usurate. Gli streaming di Netflix e Prime Video (Sky mi dà l’impressione di essersi seduta un po’ su vecchi allori) erodono quote die favoriscono la continua frammentazione degli ascolti, ma per farsi pubblicità spesso si servono delle generaliste, a riprova del fatto che la vecchia tv lineare ha ancora il suo appeal per rastrellare potenziali clienti. E di conseguenza pubblico da giocarsi nelle trattative con gli inserzionisti. Molto meno sui grandi numeri, ...

Jackie67315406 : Ieri tra Tommaso e Gilles, ho assistito semplicemente ad una gara tra presuntuosi. Gilles che si sente un attore a… - FunweekMag : #Inter19 L'anello 'prezioso' di Paolo Bonolis dedicato alla sua squadra: cosa ha di particolare… - PulcinoRossoner : RT @alessan47586283: @Axen0s Per carità ha tutti i crismi per fare il che Guevara dei poveri, lo yacht, la casa da 5 milioni di Euro , il p… - Torakjkj : @mazzettam Io ricorderei pure che è un miracolato della prima ora, 'ospite' da sconosciuto alla finale di Sanremo 2… - DiTeleblog : @_Alessio_88 ringraziamo per tutta la vita Bonolis per aver portato alla ribalta sto pagliaccio! -