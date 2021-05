Bologna, donna uccisa ritrovata in un cassonetto: l’arma del delitto, il biglietto e il movente dell’assassino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio Bologna. Un uomo ha notato una grossa macchia di sangue in un cassonetto e ha chiamato i carabinieri. Da lì una macabra scoperta. Il corpo di una donna fatto a pezzi e brutalmente gettato tra i rifiuti. E’ Emma Pezemo. Poco dopo il fidanzato della vittima è stato ritrovato nella sua abitazione: si era impiccato. I punti da chiarire sulla vicenda però sono molteplici. Qual è il motivo che ha spinto il fidanzato a compiere un gesto tanto brutale? Dov’è l’arma del delitto? Grazie alle indagini portate avanti in questi giorni, gli investigatori hanno fatto nuove scoperte riguardo all’assassinio. Omicidio Bologna Emma Pezemo: il movente dell’assassinio I carabinieri hanno trovato il corpo di Ngounet, un 43enne originario del Camerun. L’unico indizio lasciato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio. Un uomo ha notato una grossa macchia di sangue in une ha chiamato i carabinieri. Da lì una macabra scoperta. Il corpo di unafatto a pezzi e brutalmente gettato tra i rifiuti. E’ Emma Pezemo. Poco dopo il fidanzato della vittima è stato ritrovato nella sua abitazione: si era impiccato. I punti da chiarire sulla vicenda però sono molteplici. Qual è il motivo che ha spinto il fidanzato a compiere un gesto tanto brutale? Dov’èdel? Grazie alle indagini portate avanti in questi giorni, gli investigatori hanno fatto nuove scoperte riguardo all’assassinio. OmicidioEmma Pezemo: ildell’assassinio I carabinieri hanno trovato il corpo di Ngounet, un 43enne originario del Camerun. L’unico indizio lasciato ...

