Bollettino Coronavirus di Mercoledì 5 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 3,23% (Di mercoledì 5 maggio 2021) In data 5 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,26% (ieri +0,22%) con 4.070.400 contagiati totali, 3.541.266 dimissioni/guarigioni (+17.072) e 122.005 deceduti (+267); 407.129 infezioni in corso (-6.760). Ricoverati con sintomi -656 (17.520); terapie intensive -55 (2.368) con 142 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 327.169 tamponi totali (ieri 315.506) di cui 190.363 molecolari (ieri 147.530) e 136.806 test rapidi (ieri 167.976) con 114.357 casi testati (ieri 94.374); 10.585 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,23% (ieri 2,88% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 9,25% (ieri 9,65% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.557; Campania 1.447; Puglia 1.171; Piemonte 947; Lazio 838; Sicilia 782; ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) In data 5l’incremento nazionale dei casi è +0,26% (ieri +0,22%) con 4.070.400 contagiati totali, 3.541.266 dimissioni/guarigioni (+17.072) e 122.005 deceduti (+267); 407.129 infezioni in corso (-6.760). Ricoverati con sintomi -656 (17.520); terapie intensive -55 (2.368) con 142 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 327.169totali (ieri 315.506) di cui 190.363 molecolari (ieri 147.530) e 136.806 test rapidi (ieri 167.976) con 114.357 casi testati (ieri 94.374); 10.585(target 4.311);totali 3,23% (ieri 2,88% – target 2%);/casi testati 9,25% (ieri 9,65% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.557; Campania 1.447; Puglia 1.171; Piemonte 947; Lazio 838; Sicilia 782; ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 maggio: 10.585 nuovi casi e 267 morti - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - ag_notizie : Covid, in Sicilia migliorano i dati: in calo nuovi contagi (+42 in provincia), ricoveri e attuali positivi… - amorlupi : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #5maggio. #SaluteLazio -