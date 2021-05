matteosalvinimi : Restituiti i diritti ad almeno 50mila proprietari di casa: come promesso, su insistenza della Lega, è stato cancell… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Blocco sfratti, approvata la proroga nel Decreto Sostegni: la nuova data - cange61 : RT @matteosalvinimi: Restituiti i diritti ad almeno 50mila proprietari di casa: come promesso, su insistenza della Lega, è stato cancellato… - CorriereCitta : Blocco sfratti, approvata la proroga nel Decreto Sostegni: la nuova data - LorenzoZL74 : RT @alde68: Con il blocco degli sfratti ne troveranno a bizzeffe ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco sfratti

Via libera alla proroga degli, ma solo per i casi collegati all'emergenza covid. ... Mentre per gli atti di sfratto successivi, fino al 30 settembre 2020, ilrimane fino al 30 ...degli, cosa cambia/ Prorogato al 1° luglio per morosi pre - pandemia e.. BUSTO ARSIZIO, NUOVA TRAGEDIA SUL LAVORO Come spiega Il Giorno, l'area dell'azienda di Busto Arsizio in cui si ...Cassa integrazione, proroga domande e copertura totale a marzo: gli emendamenti al DL Sostegni intervengono per aggiustare il tiro su alcuni punti caldi della CIG con causale Covid. Nessuna interruzio ...Firenze – L’emergenza casa rischia di diventare anche emergenza degli uffici casa comunali. Una nota molto dura infatti delle RSU del Comune di Firenze, mette in evidenza le criticità con cui devono f ...