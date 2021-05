Bio-on | va deserta la prima asta da 95 milioni per l’azienda

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – È andatalaper Bio-on,bolognese di plastiche biodegradabili, fallita nel dicembre 2019 in seguito all’attacco del fondo ribassista Quintessential, che ha portato ad una inchiesta della magistratura. La società – i cui ex vertici sono al centro di un’inchiesta per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali – è in vendita con base fissata a circa 95. La ex regina dell’AIM Italia aveva raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore al miliardodel crollo. “Prendiamo atto che il primo tentativo di vendita dell’intero complesso aziendale è andato deserto sul valore determinato in circa 95di euro – hanno scritto i due curatori nominati dal tribunale, Luca Mandrioli e Antonio Gaiani – Il ...

