Billie Jean King Cup 2021 a rischio! Budapest non ospiterà le Finali | si cerca una nuova sede

(Di mercoledì 5 maggio 2021) LedellaCup rischiano di saltare anche quest’anno. Gli atti conclusivi della ex Fed Cup (la massima competizione tennistica per Nazionali femminili) non si erano disputati lo scorso anno a causa della pandemia ed erano stati riprogrammati per il, originariamente dal 13 al 18 aprile e poi a data da destinarsi. La manifestazione era prevista a, ma il comitato organizzatore unghese ha notificato la propria rinuncia alla ITF (la Federazione Internazionale) lo scorso 22 aprile. A confermarlo è stato David Haggerty, Presidente di ITF, in una dichiarazione concessa all’agenzia di stampa Reuter: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con la federazione ungherese (HTA) e il Governo per trovare date utili a riprogrammare le Finals nel, ...

