Billie Eilish diventa il volto di Vogue: a luglio il nuovo album [VIDEO] (Di mercoledì 5 maggio 2021) Billie Eilish è il nuovo volto scelto da Vogue Uk. La cantante americana comparirà sulla copertina della rivista di giugno 2021 Il nuovo singolo di Billie Eilish, Your Power, spopola già nelle classifiche digitali, e farà parte del nuovo album. In uscita nei negozi tradizionali e in digitali dal 30 luglio. Il grande successo del singolo è stato accompagnato da una intervista e da un servizio fotografico, per la gioia dei fan della 19enne cantautrice losangelina. Eilish è infatti protagonista della cover story di Vogue Uk con un servizio fotografico che la ritrae completamente diversa da come ci ha abituati in questi anni continuando in questo modo a lanciare messaggi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021)è ilscelto daUk. La cantante americana comparirà sulla copertina della rivista di giugno 2021 Ilsingolo di, Your Power, spopola già nelle classifiche digitali, e farà parte del. In uscita nei negozi tradizionali e in digitali dal 30. Il grande successo del singolo è stato accompagnato da una intervista e da un servizio fotografico, per la gioia dei fan della 19enne cantautrice losangelina.è infatti protagonista della cover story diUk con un servizio fotografico che la ritrae completamente diversa da come ci ha abituati in questi anni continuando in questo modo a lanciare messaggi ...

