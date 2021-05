Bill Gates, azionista di Beyond Meat, vuole che tutti i paesi del primo mondo mangino carne sintetica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il co-fondatore di Microsoft e miliardario eugenista Bill Gates ha recentemente parlato con MIT Technology Review del suo ultimo piano per convertire tutte le nazioni occidentali del primo mondo a una dieta costante di carne finta. Uno dei primi investitori in Beyond Meat, società quotata in borsa del valore di $1,5 miliardi, che produce carne proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il co-fondatore di Microsoft e miliardario eugenistaha recentemente parlato con MIT Technology Review del suo ultimo piano per convertire tutte le nazioni occidentali dela una dieta costante difinta. Uno dei primi investitori in, società quotata in borsa del valore di $1,5 miliardi, che produceproviene da Database Italia.

